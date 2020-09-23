23 Сентября 2020
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Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Ямала анонсировал сокращения в нефтянке из-за изменения ставки НДД

Глава Ямала Дмитрий Артюхов, выступая на XI Тюменском нефтегазовом форуме, отметил, что в сегодняшних условиях развития нефтегазового сектора необходимо "заморозить" налоговую систему. По его словам, изменение НДД приведёт к сокращениям на предприятиях округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Новые вызовы есть. Мир будет меняться. Когда мы видим образ Греты Тунберг, могу предложить другой образ: индийские города-миллионники, где не в каждой квартире есть холодильник, не то, что кондиционер. Что делать регионам и федерации? Уникальные ресурсы, которые есть в Западной Сибири, извлечь максимально выгодно для бизнеса и налоговых эффектов. У нас давно есть проекты, которые надо двигать вперёд – газохимия. У нас есть уникальное экспортное окно, а рядом – огромные запасы газа", – сказал Артюхов.

По его словам, запуски месторождений дают огромный эффект. "Мало говорить, что именно делать, важно ещё, в каких условиях. Не должно быть ухудшения налоговых условий. Последние новости по изменению НДД – огромный удар по отрасли. Уже вижу, как в следующем году на Ямале будет сокращение коллективов. Сиюминутные бухгалтерские решения наносят серьёзный удар по экономике", – сказал он.

Старший вице-президент по добыче нефти и газа компании "ЛУКОЙЛ" Азат Шамсуаров отметил, что губернатор "чётко обозначил позицию и к рабочим, и к жителям". "Порой принимаемые решения пагубно влияют на индустрию. С момента принятия инвестиционного решения до эффекта проходит 18-20 месяцев", – сказал Шамсуаров.

Проекты будут приносить маржу только в случае стабильной налоговой ситуации, уточнил он.

Напомним, новый налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) заработал с 2019 года. Он применяется для пилотных месторождений, в том числе, участков недр в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области. Ставка НДД устанавливается в размере 50% к налоговой базе, определенной нарастающим итогом с начала налогового периода как расчетная выручка от реализации добытых на участке недр углеводородов, уменьшенная на величину фактических и расчетных расходов, величину НДПИ, величину невозмещенных расходов прошлых лет, индексируемых на коэффициент 1,163 ежегодно.

22 сентября 2020 года Госдума во втором чтении утвердила пакет поправок в Налоговый кодекс, согласно которым, при расчете НДД исторические убытки будут учитываться в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. Это ограничение будет действовать в 2021-2023 годах. А коэффициент индексации убытков прошлых лет законопроектом снижается с 1,16 до 1,1 для первой группы и до 1,07 – для четвертой группы. Кроме того, поправки позволят государству собирать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при любой цене на нефть. Таким образом российский бюджет готовят к возможным потрясениям на мировом рынке и цене на нефть в 15 долларов за баррель и даже ниже.

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Глава Ямала анонсировал сокращения в нефтянке из-за изменения ставки НДД

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Теги: Дмитрий Артюхов, НДД, сокращения



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