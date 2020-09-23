Высокинский о Краснознаменной группе: В следующем году мы ее точно откроем

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о возвращении Краснознаменной группы.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии и без согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым город был награжден в 1973 году за борьбу с фашизмом, героический труд и вклад в научный прогресс. Сам орден был снят еще раньше – в 2009 году.

Высокинский рассказал, что все согласования, необходимые для возвращения Краснознаменной группы, уже пройдены.

"Сейчас очень аккуратно будем реставрировать, чтобы не нарушить памятник и усилить его стены и перекрытия. Ничего не останавливается, надо быть очень аккуратными с нашей Плотиной, ей 300 лет все-таки. Группа встанет, я рассчитываю, что в следующем году мы ее точно откроем", - цитирует мэра ИА "Красная Весна".

Напомним, в марте Александр Высокинский обещал вернуть монумент в этом году. Правда, еще раньше глава Екатеринбурга уверял, что это будет сделано в 2019-м.

В итоге возвращение Краснознаменной группы отложили на 2021 год.