23 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

"Мы готовимся ко второй волне": "скорая помощь" Екатеринбурга ждет нового карантина

Во время первой волны COVID-19 с коронавирусом в Екатеринбурге боролись 96 бригад "скорой помощи". В среднем 22 часа в сутки бригада находилась на вызовах. По словам исполняющего обязанности главврача "Станции скорой медицинской помощи" Сергея Панина, выступавшего сегодня в городской думе Екатеринбурга, медики просили переводить их в другие подразделения.

"Это просто адский труд. Часть людей не выдерживала. С апреля была введена ковид-подстанция на 10 бригад. Это подстанция №7 в Железнодорожном районе. С середины мая была введена подстанция на шесть бригад. В пик пандемии были введены еще 12 бригад, оказывающие помощь", - сказал Панин.

За период с апреля по август 1200 врачей участвовали в лечении коронавирусных пациентов. За время активной фазы эпидемии было использовано 80 тыс. комбинезонов и 40 тыс. респираторов.

Всего на борьбу с коронавирусом было потрачено 50 млн руб. по направлению "скорой помощи". Также за минувшие 4-5 месяцев станция получила 59 машин "скорой помощи". Для России это серьезное и значимое событие. Было приобретено 10 машин за счет муниципального бюджета, из областных средств - еще шесть автомобилей. Фонд святой Екатерины дал 30 машин. "Было потрачено порядка 130 млн руб. на аутсорсинг", - сказал Панин.

Депутат Константин Киселев раскритиковал схему аутсорсинга, заявив о том, что на эти деньги можно было приобрести собственные автомобили "скорой помощи". "Средняя машина стоит 4 млн. На 130 млн могли купить 30 машин, если бы не тратили на аутсорсинге", - отметил Киселев.

Между тем, Панин заявил, что медики ждут второй волны карантина. "Сейчас показатели заболеваемости COVID-19 снова растут. Мы готовимся ко второй волне и усиливаем наши подстанции", - предостерег он.

Депутат Андрей Пирожков обеспокоился тем, насколько готовы медики города ко второй волне в плане обеспечения всем необходимым. "У всех бригад есть средства индивидуальной защиты", - ответил Панин.

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"Мы готовимся ко второй волне": "скорая помощь" Екатеринбурга ждет нового карантина

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Теги: коронавирус, карантин, скорая помощь



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