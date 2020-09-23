23 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
витрина магазин алкоголь (2017) | Фото: 66.мвд.рф

Пиво в России может подорожать и стать редкостью – участники рынка

В России может подорожать пиво, а объемы его производства сократятся, причем сразу на треть, считают участники рынка. Речь идет о росте стоимости в размере 10-25%, пишут "Известия".

Ассоциация производителей пива обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой не вводить сейчас маркировку пива. В Минпромторге считают, что маркировка нужна для "обеления" рынка, на котором доля контрафакта может составлять от 5 до 12%. Также в министерстве полагают, что рост цен из-за введения маркировки не превысит 1-2%.  

Производители считают, что проблема контрафакта для пивного рынка не актуальна: люди редко травятся этим напитком, производство длительное, сложное, требует больших вложений на оборудование и сырье, так что даже суррогат получится дорогим, подделывать пиво невыгодно.

Что касается маркировки, то она не только сделает производство легального пива более дорогим, но и сильно усложнит технологию. На заводах придется переоборудовать и "замедлять" линии, а это отразиться уже на объемах выпускаемой продукции.

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Пиво в России может подорожать и стать редкостью – участники рынка

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Теги: пиво, обязательная маркировка, рост цен



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