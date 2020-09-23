23 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Ратко Самац рентген (2016) | Фото:

В крупные больницы Прикамья до 1 января закупят мобильные рентгеновские аппараты

Рамках нацпроекта "Здравоохранение" министерство закупок Пермского края объявило аукцион на поставку мобильных рентгеновских аппаратов. Начальная цена контракта за шесть передвижных аппаратов составляет 47,9 млн руб. Итоги аукциона будут подведены в начале октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Прикамья, новую технику направят в крупные краевые больницы, которые ежегодно принимают на госпитализацию свыше 100 тыс. жителей региона, в том числе и 30 тыс. детей. Среди них краевая детская клиническая больница, Пермский краевой онкологический диспансер, городская клиническая больница №4 в Перми, горбольница им. Вагнера в Березники, Чайковский ЦГБ и горбольница Соликамска. Установят передвижные аппараты уже к окончанию текущего года.

"Не важно, где живет человек, в Перми или в отдаленной территории, у него должна быть возможность получить качественную медпомощь, исследования", - отмечал Дмитрий Махонин.

Сам мобильный рентген представляет собой встроенный моноблок на колесах. При этом, за счет небольшого размера транспортировка техники становится максимально удобной как между кроватями пациентов, так и между различными населенными пунктами.

"Технология дает возможность за считанные секунды увидеть всю "картину" на экране монитора любого из корпусов клиники, данные передаются по WI-FI. Такая система работы исключает риски заражения COVID-19, не нужно передавать пленку с результатами, лично контактировать со специалистами других профилей, транспортировать снимки. Кроме того, высокая скорость передачи данных - залог эффективного распределения рабочего времени медперсонала", - прокомментировала закупку заведующая отделением лучевой диагностики Краевой детской клинической больницы Ирина Губина.

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В крупные больницы Прикамья до 1 января закупят мобильные рентгеновские аппараты

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Теги: мобильный рентген, больницы, ауцкцион



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