Моор: Тюмень – интеллектуальный центр топливно-энергетического комплекса России

Глава Тюменской области Александр Моор на XI нефтегазовом форуме назвал регион "интеллектуальным центром топливно-энергетического комплекса", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Чтобы удержать лидерство в нефтегазовой отрасли, надо использовать конкурентные преимущества. Наша область была интеллектуальным центром ТЭК. Создан "на троих" – для регионов "тюменской матрёшки" – НОЦ, будет создан центр пластовых систем, "НОВАТЭК" строит центр. В Тюмени есть генетический код собирать самые лучшие умы и научные решения", - сказал Моор

С начала года индекс промышленного производства в области – 126,5%.

"Следующий шаг – создание промышленных кластеров. Презентовали формирование вместе с "Газпром нефтью" нефтепромышленного кластера. Только большой объём инвестиций, на который способны наши нефтегазовые компании, способны помочь в развитии. Со стороны государства нужна долгосрочная налоговая политика", - сказал Моор.