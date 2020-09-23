В Екатеринбурге судят охранника дома, сломавшего нос подростку-скейтбордисту

В Екатеринбурге перед судом предстанет диспетчер-охранник. Его обвиняют в травмировании подростка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент, о котором идет речь, случился в начале августа этого года. Мужчина находился на своем рабочем месте возле одного из домов по улице Белинского и занимался охраной придомовой территории.

Вечером он увидел подростка, сидевшего на скейтборде недалеко от ворот данного дома. Охранник подошел к нему выяснить, что тот здесь делает. Между мужчиной и мальчиком произошел словесный конфликт, в результате которого сотрудник службы безопасности ударил парня ногой в лицо.

Скейтбордист получил перелом костей носа, что было квалифицировано экспертами как легкий вред здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в суд Екатеринбурга. Охраннику грозят обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до 1 года, а также штраф и арест.