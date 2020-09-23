Олег Кувшинников проинспектировал ход реконструкции очистных в Череповце

Первый этап реконструкции и модернизации комплекса очистных сооружений Череповецкого водоканала завершен на 87%. Глава региона Олег Кувшинников проинспектировал ход работ на Правобережном участке комплекса, проектная производительность которого составляет 145 тысяч кубометров стоков в сутки. На очистку поступают хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые сточные воды города.

Работы идут в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Нацпроект призван улучшить экосистему Волги к концу 2024 года за счет сокращения втрое доли сбрасываемых загрязненных сточных вод. С учетом темпов реализации проекта на Вологодчине, Череповец сможет выполнить поставленную задачу досрочно. На сегодняшний день износ городских канализационных очистных сооружений составляет порядка 75%, объект эксплуатируется более полувека и давно нуждался в реконструкции.

"Череповец расположен на берегу Рыбинского водохранилища, входящего в бассейн главной водной артерии – реки Волги. В соответствии с задачей, поставленной президентом страны, к концу 2024 года необходимо втрое снизить долю загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. На эти цели из федерального бюджета выделено более 80 миллиардов рублей, из них 540 миллионов планируется направить водоканалу города Череповца. Предстоит глобальная реконструкция всех сооружений канализации, которые занимаются очисткой сточных вод", – сказал Кувшинников.

"К концу года мы выполним работы по реконструкции и модернизации 18 первичных и вторичных отстойников и закроем первый контракт стоимостью свыше 260 миллионов рублей. В результате масса загрязняющих веществ, поступающих в водоем, снизится на 550 тонн, также в этом году завершим мероприятия по механическому обезвоживанию осадка на левобережных очистных, в результате масса сброса загрязнений в водоем сократится еще на 180 тонн. При реализации третьего этапа объем загрязнения в реку Волгу снизится на 70-80%, и будет достигнуто трехкратное снижение объема загрязненных сточных вод", – отметил директор МУП "Водоканал" г.Череповца Сергей Ильин.

По словам Сергея Ильина, благодаря реконструкции первичных отстойников, максимально качественно будут удалены все минеральные составляющие сточных вод, которые затем поступят в цех механического обезвоживания. После модернизации впервые будет применяться микрофильтрация с использованием 20-микронных фильтров. Новые технологии позаимствованы из практики водоканалов Москвы и Казани, при этом на водоканале Череповца впервые применяется оборудование из пищевой нержавеющей стали. В целом система очистки классическая, включает механическую, биологическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание.

"Мы работаем над проектом с августа прошлого года, в пиковый период было задействовано до 50 человек и до 20 единиц техники, работали сразу на трех отстойниках, сил было достаточно, чтобы завершить проект в срок. Его основная особенность – использование оборудования из нержавеющей стали, которое заменило устаревшее из черного металла. Преимущество – в увеличенном сроке эксплуатации и производительности, при этом потребуется минимальное техническое обслуживание. Череповец одним из первых внедряет полный цикл очистки на новом оборудовании", – сказал руководитель проекта по реконструкции очистных сооружений Вячеслав Борискин.

Аналогичные экологически эффективные технологии будут применены при строительстве очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых стоков в Шексне. Объект общей стоимостью более одного миллиарда рублей возведут также в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги". В настоящее время проект получил положительное заключение госэкспертизы, ведется работа по привлечению дополнительного федерального финансирования.

Внимания заслуживает опыт Череповца по очистке ливневых стоков, которые полностью замкнуты на систему очистки сточных вод. К приему 100% ливневых стоков города муниципальное предприятие приступило в конце прошлого года, на очистные сооружения канализации поступают стоки из более чем 35 ливневых выпусков. По поручению губернатора в зимний период организован прием снега, максимально за сезон принимают 1,2 миллиона кубометров замерзшей воды. На территории страны подобную работу проводят единичные города.

Лидирует город металлургов и химиков и по обеспеченности жителей качественной питьевой водой, сейчас эта задача выполнена полностью. Применены инновационные технические решения для обеспечения надежности и бесперебойности подачи воды, лучшие технологии водоочистки. Качество воды по таким показателям, как цветность, мутность, остаточный алюминий, окисляемость лучше установленных санитарных стандартов от двух до пяти раз. При этом тариф на водоснабжение в Череповце является одним из самых низких по северо-западу России.

"Череповецкий водоканал – один из лучших в стране. И по системе водоподготовки, и по системе очистки стоков здесь применяются одни из самых лучших технологий в стране, что позволяет получать высокое качество очистки воды, значительно превосходящее требования санитарных стандартов, – сказал губернатор. – Я уверен, что наш опыт водоподготовки заинтересует другие регионы, позволит обеспечить качественной питьевой водой все города страны – такую задачу ставит перед нами президент. Обеспеченность качественной питьевой водой жителей Вологодчины сейчас составляет 51,6%, и нам тоже есть к чему стремиться".

Качественная вода в домах жителей области постепенно появляется благодаря региональному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". На финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения выделено 5,6 миллиардов рублей, проект будет реализован к 2024 году. В этом году средства выделены на строительство водовода через реку Шексну, на реконструкцию объектов очистных сооружений водозабора и строительство участка магистрального водовода в Соколе, строительство станции водоочистки в Чагоде.