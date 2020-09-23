Глава "Газпром нефти" назвал дату возвращения нефтедобычи на уровень 2019 года

Глава правления "Газпром нефти" Александр Дюков во время выступления на XI Тюменском нефтегазовом форуме высказался о влиянии коронакризиса на нефтедобычу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Все мы видели, что произошло. Пандемия оставила глубокий след на рынке, ценах, объёмах потребления. Падение спроса в апреле-мае оказалось не таким, как мы предполагали, - говорили о том, что он упадёт на 30-35 млн баррелей в сутки, но оказалось 20-25. Потом рынок стал восстанавливаться, снимали карантин, восстанавливалось быстро. Идёт замедление возврата спроса, основная причина – пандемия не ушла. Многие страны ожидают или столкнулись со второй волной. Уверены, что жёстких карантинных мер уже не будет. Думаю, во второй половине следующего года выйдем на объёмы 2019 г.", - сказал Дюков.

По его словам, сегодняшний уровень цен "комфортен для нас и бюджета", его удалось достичь благодаря сделке ОПЕК - сокращению добычи.