23 Сентября 2020
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Общество В России
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

Резкий рост продолжается: в России за сутки выявлен 6431 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 6431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5750 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 970

  Московская область - 215

  Санкт-Петербург - 208

  Ростовская область - 183

  Воронежская область - 152

  Нижегородская область - 147

  Ставропольский край - 143

  Свердловская область - 125

  Ханты-Мансийский АО - 125

  Кемеровская область - 125

  Ульяновская область - 123

  Самарская область - 111

  Саратовская область - 108

  Волгоградская область - 104

  Красноярский край - 103

  Оренбургская область - 102

  Пензенская область - 95

  Краснодарский край - 94

  Архангельская область - 91

  Удмуртская Республика - 84

  Республика Дагестан - 83

  Республика Крым - 81

  Алтайский край - 79

  Республика Коми - 78

  Челябинская область - 78

  Ямало-Ненецкий АО - 75

  Пермский край - 74

  Мурманская область - 73

  Иркутская область - 73

  Омская область - 73

  Хабаровский край - 72

  Республика Алтай - 70

  Забайкальский край - 70

  Республика Саха (Якутия) - 70

  Республика Калмыкия - 69

  Приморский край - 68

  Кировская область - 66

  Республика Бурятия - 65

  Новосибирская область - 65

  Томская область - 65

  Карачаево-Черкесская Республика - 64

  Тюменская область - 63

  Белгородская область - 57

  Ленинградская область - 55

  Орловская область - 53

  Астраханская область - 51

  Ярославская область - 49

  Республика Ингушетия - 49

  Ивановская область - 45

  Вологодская область - 44

  Республика Тыва - 44

  Республика Карелия - 43

  Магаданская область - 43

  Кабардино-Балкарская Республика - 41

  Калужская область - 40

  Брянская область - 39

  Рязанская область - 39

  Тамбовская область - 39

  Сахалинская область - 39

  Костромская область - 38

  Калининградская область - 38

  Курская область - 37

  Республика Хакасия - 36

  Липецкая область - 35

  Тверская область - 35

  Республика Северная Осетия - 34

  Республика Башкортостан - 34

  Республика Мордовия - 33

  Тульская область - 32

  Владимирская область - 31

  Новгородская область - 30

  Курганская область - 30

  Амурская область - 28

  Чувашская Республика - 27

  Республика Адыгея - 26

  Камчатский край - 25

  Псковская область - 23

  Республика Марий Эл - 23

  Республика Татарстан - 21

  Севастополь - 20

  Смоленская область - 19

  Еврейская АО - 15

  Чеченская Республика - 5

  Ненецкий АО - 2

  Чукотский АО - 2

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Резкий рост продолжается: в России за сутки выявлен 6431 новый случай коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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