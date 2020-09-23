Резкий рост продолжается: в России за сутки выявлен 6431 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 6431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5750 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.