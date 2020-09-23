Резкий рост продолжается: в России за сутки выявлен 6431 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 6431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5750 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 970
Московская область - 215
Санкт-Петербург - 208
Ростовская область - 183
Воронежская область - 152
Нижегородская область - 147
Ставропольский край - 143
Свердловская область - 125
Ханты-Мансийский АО - 125
Кемеровская область - 125
Ульяновская область - 123
Самарская область - 111
Саратовская область - 108
Волгоградская область - 104
Красноярский край - 103
Оренбургская область - 102
Пензенская область - 95
Краснодарский край - 94
Архангельская область - 91
Удмуртская Республика - 84
Республика Дагестан - 83
Республика Крым - 81
Алтайский край - 79
Республика Коми - 78
Челябинская область - 78
Ямало-Ненецкий АО - 75
Пермский край - 74
Мурманская область - 73
Иркутская область - 73
Омская область - 73
Хабаровский край - 72
Республика Алтай - 70
Забайкальский край - 70
Республика Саха (Якутия) - 70
Республика Калмыкия - 69
Приморский край - 68
Кировская область - 66
Республика Бурятия - 65
Новосибирская область - 65
Томская область - 65
Карачаево-Черкесская Республика - 64
Тюменская область - 63
Белгородская область - 57
Ленинградская область - 55
Орловская область - 53
Астраханская область - 51
Ярославская область - 49
Республика Ингушетия - 49
Ивановская область - 45
Вологодская область - 44
Республика Тыва - 44
Республика Карелия - 43
Магаданская область - 43
Кабардино-Балкарская Республика - 41
Калужская область - 40
Брянская область - 39
Рязанская область - 39
Тамбовская область - 39
Сахалинская область - 39
Костромская область - 38
Калининградская область - 38
Курская область - 37
Республика Хакасия - 36
Липецкая область - 35
Тверская область - 35
Республика Северная Осетия - 34
Республика Башкортостан - 34
Республика Мордовия - 33
Тульская область - 32
Владимирская область - 31
Новгородская область - 30
Курганская область - 30
Амурская область - 28
Чувашская Республика - 27
Республика Адыгея - 26
Камчатский край - 25
Псковская область - 23
Республика Марий Эл - 23
Республика Татарстан - 21
Севастополь - 20
Смоленская область - 19
Еврейская АО - 15
Чеченская Республика - 5
Ненецкий АО - 2
Чукотский АО - 2