В Свердловской области 125 новых случаев COVID-19 за сутки, половина - в Екатеринбурге

За минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (65 случаев) и других свердловских муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 тыс. 168.

Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, в средней степени тяжести - 401 человек. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки в Свердловской области было выписано 63 человека и зарегистрировано пять смертей больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 21 тыс. 324, скончались 580 заболевших.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что власти не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам. Также стало известно, каким образом уральцам можно получить вакцину от COVID-19, первая партия которой на днях поступила в регион.