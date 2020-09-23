23 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Франциск и Варфоломей (2016) | Фото: miopapa.it

Фанар снова заявил о готовящемся объединении с Ватиканом

Руководитель Американской архиепископии экуменического патриархата архиепископ Елпидофор (Ламбриниадис) заявил о том, что готовится объединение с Римо-католической церковью. Об этом он сказал, выступая в Фордэмском университете в Нью-Йорке с лекцией "Будущее православно-католических отношений в США", пишет Союз православных журналистов.
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О таких планах ранее прямо заявлял и экуменический патриарх Варфоломей. Он также готов признать главенство римского папы.

Елпидофор заявил, что готовится отказ от православной веры, так как вера с Ватиканом будет общая, будет "взаимодополняемость", "обновление" и "одна церковь".

Аналитический центр "Харизма" пишет, что Фанар обрисовывает контуры новой унии с Ватиканом.

Накануне.RU писало в 2016 году, что Варфоломей хочет узаконить свой статус начальника православного мира, чтобы заключить унию с папским престолом. Именно для этого был созван собор на Крите, который начал готовиться как новый "вселенский собор" еще в начале 1960-х, т.е. как раз тогда, когда Ватикан и Фанар взяли стратегический курс на экуменическое слияние. Наиболее вероятная дата объединения - 2025 год, считают афонские монахи Паисий Кареот и Епифаний Капсалиот.

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Фанар снова заявил о готовящемся объединении с Ватиканом

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Теги: Фанар, церковь, православие, Ватикан



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