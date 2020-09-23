Постпред КНР при ООН обвинил Вашингтон в распространении "политического вируса"

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь обвинил США в распространении "политического вируса". Как передаёт "Пэнпай синьвэнь", в ходе пресс-конференции, прошедшей после заседания Генассамблеи ООН, китайский дипломат решительно отверг американские обвинения, высказанные в адрес Пекина.

"Шум, который устроила американская сторона на Генеральной ассамблее ООН, диссонирует с атмосферой Генеральной ассамблеи ООН. Пока международное сообщество занято борьбой с новой коронавирусной инфекцией, Соединенные Штаты распространяют "политический вирус". В то время, когда международному сообществу больше всего требовалось работать вместе, объединяться и сотрудничать, Соединенные Штаты злоупотребляли платформой ООН, чтобы вызвать раскол", - сказал Чжан Цзюнь.

Он также подчеркнул, что ложь, повторенная тысячу раз, всё равно остаётся ложью. Американские обвинения и нападки на Китай не имеют под собой фактов и никого не могут обмануть. Чжан Цзюнь напомнил, что именно КНР первой пострадала от внезапной вспышки новой коронавирусной инфекции. Однако Пекин пошёл на большие жертвы, приложил огромные усилия и смог локализовать эпидемию в относительно короткие сроки. При этом своевременно была предупреждена ВОЗ, а также никто не может отрицать большого вклада Китая в борьбу с пандемией в общемировом масштабе.

Меры же, принятые американскими властями в этом направлении, обернулись полным провалом. Внутри США эпидемия продолжает бушевать и это наводит на размышления, отметил постпред КНР при ООН.