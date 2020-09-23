Зампред правительства призвал сырьевой сектор экономики России эволюционировать до нефтехимии

На XI Тюменском нефтегазовом форуме стартовала главная пленарная сессия "Будущее сегодня: новые возможности индустрии". В числе спикеров – губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ямала – Дмитрий Артюхов, глава "Газпром нефть" Александр Дюков. Замглавы правительства России Юрий Борисов заявил о необходимости перехода к нефтехимии, как к новому этапу работы с энергоресурсами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Было бы глупо не учитывать профильные тенденции современной экономики. Как раз на ТНФ можно определить роль добывающей и обрабатывающей отраслей. Мы много говорим об изменении экономики в сторону обрабатывающих отраслей, но экспорт нефтегазовой продукции – основная статья доходов, и тенденцию надо переломить. Коронакризис и падение спроса почти во всех отраслях заставили задуматься о ситуации в уменьшения транспортной активности", - сказал Борисов.

Известная сделка ОПЕК, сократившая добычу и доходы российских компаний, также повлияли на ситуацию.

"Заявление о том, что к 40-ым нефтегазовый сектор перестанет доминировать в корзине, заставляет задуматься о развитии отраслей. Чтобы уйти от волатильности и колебания цен, нужно переходить к более глубокой переработке, искать новые рынки, обращаться к нефтегазохимии. В это направление есть смысл вкладываться", - сказал Борисов.

Сегодня нефтехимия занимает в ВРП – 2%, что мало, полагает Борисов. Надо стимулировать приход бизнесменов в отрасль, чтобы привлекательно было в неё инвестировать.

"Передан в Госдуму закон, стимулирующий за счёт обратного акциза привлекательность вложения в нефтехимию, гарантирующий возврат инвестиций при соблюдении определённых обязательств.

"Некоторые считают, что центры нефтехимии должны быть ближе к местам добычи, чтобы улучшить доставку финальной продукции. Другая точка зрения – располагать их ближе к границе для упрощения экспорта. Специалисты должны дать однозначный ответ", - сказал Борисов.