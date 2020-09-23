23 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Навального выписали из больницы в Берлине

Алексея Навального выписали из берлинской университетской клиники Charite, в которой он находился с 22 августа, сообщила официальный представитель медучреждения Мануэла Зингл.
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"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня - в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в релизе, опубликованном клиникой.

Алексей Навальный|Фото: instagram.com/navalny

Навальный в клинике Charite с семьей. Фото: Instagram.com/navalny

Представитель клиники добавила, что сообщение о выписке было одобрено Навальным и его супругой.

Напомним, основатель ФБК был перевезен в Берлин из Омска. В омскую больницу скорой помощи его госпитализировали прямо с борта самолета Томск-Москва, который совершил вынужденную посадку. Более двух недель Навальный находился в коме. Российские медики и эксперты лабораторий утверждают, что не нашли следов отравления в организме и вещах Навального. Немецкие и французские эксперты сообщили, что нашли следы воздействия отравляющим веществом из ряда ядов "Новичок". Европейские лидеры считают, что после разбирательств в ситуации возможно введение новых санкций в отношении России.

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Навального выписали из больницы в Берлине

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Теги: алексей навальный, выписка, клиника шарите



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