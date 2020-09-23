Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев - СКР

Военное следственное управление СКР завершило предварительное следствие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова. Его обвиняют в расстреле сослуживцев. Обвинение предъявлено по двум статьям: "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

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В Следственном комитете России заявили, что "обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте".

Дело Шамсутдинова будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд. Первое предварительное заседание суда пройдет 29 сентября.

В сообщении СКР говорится, что Шамсутдинову провели психиатрическую экспертизу и не нашли отклонений в психике.

По версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, "имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)". "Получив 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате 8 военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще 2 – вред здоровью различной степени тяжести", - считают в СКР.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.

Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа.