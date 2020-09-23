Почти 170 тысяч вологжан привились от гриппа

За три недели иммунизации в Вологодской области привито почти 170 тысяч человек, в том числе более 49 тысяч детей. Это 14,6% от численности населения Вологодчины. Всего в этом году от гриппа планируется привить 60% жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Вакцинация проводится препаратом "Совигрипп", отработанном на протяжении нескольких лет.

"Препарат безопасен, не имеет побочных эффектов, - сообщил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. - Отмечаются реакции в виде слабых симптомов. Но у непривитых болезнь организмом переносится тяжелее. На сегодняшний день вакцинация – единственный способ оградить себя от осложнений гриппозной инфекции".

Среди детского населения больше всего привили школьников и детей, посещающих детские сады, – 29 205 и 18 435 человек соответственно. Вакцинировано 3 509 учащихся средних и высших учебных заведений.

Активно прививочную кампанию проводят транспортные предприятия, организации розничной и оптовой торговли, муниципальные предприятия жилищно-коммунальной сферы.

"На таких предприятиях прививка работникам нужна в первую очередь, - уверен заместитель губернатора области Виталий Тушинов. – Работодатель также должен быть заинтересован в здоровье своих сотрудников. Их отсутствие на рабочем месте стоит для организации гораздо дороже, чем прививка. Оптимальный вариант – это централизованная вакцинация на рабочем месте. В Правительстве области мы организовано делаем прививки, и это имеет свой эффект: никто из членов Правительства гриппом последнее время не болел".

Среди профессиональных групп риска привито 10 932 работника медицинских организаций, 15 409 работников образовательных организаций, 5 626 работников транспорта и коммунальной сферы. Из лиц с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем привито 23 241 человек. Среди граждан старше 60 лет вакцинировано 43 206 человек.

"Прививаться от гриппа или нет – самостоятельное решение каждого. Мое личное мнение – прививки делать нужно, тем более в этом году, когда распространяется новая коронавирусная инфекция. Болезнь до конца не изучена, и то, как она будет реагировать на сочетание с ОРВИ, гриппом остается загадкой даже для научных светил. Поэтому исключить хотя бы один фактор для возможных осложнений необходимо для вологжан", - резюмировал Виталий Тушинов.