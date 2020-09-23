Южноуральские аграрии убрали зерновые культуры на площади 66%, собрано 790 тысяч тонн зерна

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области заявили, что необходимо ускорить темпы уборочных работ и завершить обмолот зерновых культур за оставшееся время до 10-12 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

К настоящему моменту, южноуральские аграрии уже собрали урожай зерновых культур на площади 960 тыс. гектаров (это 66%), осталось еще порядка 500 тыс. га посевов.

По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, в ряде районов области уборка зерна близка к завершению. 82% уборочной площади обмолочено в Троицком районе, 79% - в Кунашакском, 76% - в Красноармейском и Октябрьском районах, 74% - в Варненском, 73% - в Сосновском и 71% - в Увельском районе. По объему намолоченного зерна в лидерах Октябрьский (81,3 тыс. т.), Троицкий (77,8 тыс. т.), Кизильский (71,3 тыс. т.), Брединский (64,5 тыс. т.), Варненский (59 тыс. т.) районы.

Летом регион постигла продолжительная засуха, поэтому урожайность зерна значительно ниже прошлогодней и составляет 8,3 центнера с гектара. Исключение – северные территории, где не было большого дефицита осадков. Свыше 14 центнеров зерна с каждого гектара получают в Кунашакском, Чебаркульском, Сосновском районах, 13 ц/га собирают в Каслинском районе, 11,5 ц/га – в Красноармейском.

Количество техники в хозяйствах позволяет выполнить уборочные работы в оптимальные сроки. В этом году аграрии региона приобрели 104 комбайна и 154 трактора, а всего в уборке задействовано 2 778 комбайнов, более 9 тыс. единиц необходимого тракторного парка и автомобилей. Нагрузка на комбайн в этом сезоне составляет 400-500 гектаров, а современные машины могут убирать от 900 до 1200 гектаров. В результате технического перевооружения в Челябинской области 50% уборочных работ производится на современной технике.



