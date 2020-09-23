Аммиак, азот, железо. Прокуратура через суд добивается чистой воды для жителей Ярково

В связи с жалобами жителей многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 38 и 40 в с. Ярково на плохое качество воды, прокурор обратился в суд с требованием обязать ответственных устранить несоответствие требованиям СанПиН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, водой жителей села обеспечивает водозабор "Газовик", принадлежащий администрации Ярковского муниципального района и переданный в хозяйственное ведение муниципальному предприятию "Стройсервис". По итогам проверки установлено, что водозабор не соответствует требованиям безопасности. Экспертиза также показала, что вода не соответствует нормативным требованиям, установленным СанПиН по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака (по азоту), железу, и окисляемости перманганатной.

В связи с этим прокурор Ярковского района в своем иске потребовал обязать ответственных построить новый водозабор для обеспечения жителей села питьевой водой надлежащего качества. Ярковский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.