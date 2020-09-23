23 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
детсадик, детский сад, игровая площадка, детская площадка (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Правительство выделило мэрии Челябинска 168 миллионов на детский сад 

Челябинская область вошла в число регионов, которым Правительство страны выделяет дополнительные средства на повышение доступности детских садов. Федеральные средства в размере 268 млн рублей пойдут на выкуп нового здания детского садика в Советском районе Челябинска по улице Неаполитанова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. 

Дошкольное учреждение станет структурным подразделением детского сада №68.  Здание детского сада рассчитано на 12 групповых ячеек, половина из которых – 6 групп – примут малышей до 3 лет. 

В новом детском саду будут созданы все условия для воспитания и развития подрастающего поколения: проектом предусмотрены просторные группы, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок. Пищеблок оснащен современным оборудованием. В учреждении создается безбарьерная среда для маломобильных групп населения. 

 

 

 

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Правительство выделило мэрии Челябинска 168 миллионов на детский сад 

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Теги: Администрация Челябинска, детские сады, субсидии 



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