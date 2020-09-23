Правительство выделило мэрии Челябинска 168 миллионов на детский сад

Челябинская область вошла в число регионов, которым Правительство страны выделяет дополнительные средства на повышение доступности детских садов. Федеральные средства в размере 268 млн рублей пойдут на выкуп нового здания детского садика в Советском районе Челябинска по улице Неаполитанова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Дошкольное учреждение станет структурным подразделением детского сада №68. Здание детского сада рассчитано на 12 групповых ячеек, половина из которых – 6 групп – примут малышей до 3 лет.

В новом детском саду будут созданы все условия для воспитания и развития подрастающего поколения: проектом предусмотрены просторные группы, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок. Пищеблок оснащен современным оборудованием. В учреждении создается безбарьерная среда для маломобильных групп населения.