23 Сентября 2020
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Актриса рассказала, что большинство ее знакомых с коронавирусом болеют легко

Актриса Юлия Ауг из "Гоголь-центра" пишет, что большинство ее знакомых с коронавирусом болеют легко. И опасность представляет не сам вирус, а продвигаемые социальные изменения.
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По ее словам, сейчас у нее намного больше знакомых, у которых коронавирус, чем весной. Но вирус, по ее наблюдениям, потерял свою агрессивность. Большинство людей болеют легко, их самочувствие ничем не отличается от сезонного ОРВИ, бывает насморк. А у многих не болевших вирусом есть антитела.

Она думает, что карантина больше не будет, но "цифровой контроль будет усовершенствоваться и завоевывать мир". А коронавирус приблизил идеалы трансгуманизма.

"Цифровые пропуска, цифровой контроль, определение нахождения контролируемого объекта по GPS, распознавание лиц, дистанционная форма работы и обучения, онлайн-экскурсии, спектакли и концерты, репетиции в зуме, премьеры без зрителя в театре и митинги в онлайн-пространстве сети. И бесконечная человеческая разобщенность. Мой дом уже не крепость, а тюремная камера", - пишет Ауг.

При этом она констатирует, что лично знает многих людей, которые месяцами сидели дома, заказывали дистанционно все, что можно, включая продукты, но все равно заболели.

Нас убедили в том, что мир настолько опасен, что для сохранения физического существования нужно отказаться от всех прав и свобод, которые отвоевывались веками, заключает актриса.

Напомним, при изучении 24 европейских стран ученые пришли к выводу, что карантин практически бесполезен: он не снижает ни заболеваемость, ни смертность. Гораздо важнее простое соблюдение правил гигиены и состояние системы здравоохранения, а не закрытие предприятий и изоляция людей.

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Актриса рассказала, что большинство ее знакомых с коронавирусом болеют легко

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Теги: коронавирус, трансгуманизм, цифровизация



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