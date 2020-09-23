23 Сентября 2020
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ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

В ЕГЭ 2021 года будут вопросы по поправкам в Конституцию

В заданиях ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут вопросы по поправкам в Конституцию, принятым в 2020 году. Разработчики контрольно-измерительных материалов планировали создать такие вопросы еще на этапе обсуждения поправок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Рособрнадзор.

Стоит отметить, что приведение действующего законодательства в соответствие с обновленной Конституцией начинается только сейчас. Например, накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования правительства. Законопроект (и Конституция) предполагает, что глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе премьер-министра, без роспуска правительства. Вместе с тем председатель правительства будет вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении. Члены правительства также будут вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

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В ЕГЭ 2021 года будут вопросы по поправкам в Конституцию

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Теги: егэ, поправки в конституцию, рособрнадзор, владимир путин



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