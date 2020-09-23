23 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Довыборы в гордуму Екатеринбурга: выдвинулись еще два кандидата

На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулись еще два кандидата. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте горизбиркома.

Напомним, в августе дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). По закону, в этом случае необходимо провести дополнительные выборы, они назначены на 22 ноября 2020 года.

Как сообщается на сайте избиркома, во вторник, 22 сентября, свои уведомления направили еще два кандидата: 35-летний Денис Шумихин и 60-летний Андрей Кузнецов. Первый работает специалистом по продажам в ПАО "Уралхиммаш", второй - директором строительной компании "СМПК". Оба являются беспартийными и идут как самовыдвиженцы.

Напомним, ранее для участия в довыборах выдвинулись еще четыре человека.

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Довыборы в гордуму Екатеринбурга: выдвинулись еще два кандидата

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Теги: довыборы, Екатеринбург, кандидаты, избирком



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