Довыборы в гордуму Екатеринбурга: выдвинулись еще два кандидата

На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулись еще два кандидата. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте горизбиркома.

Напомним, в августе дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). По закону, в этом случае необходимо провести дополнительные выборы, они назначены на 22 ноября 2020 года.

Как сообщается на сайте избиркома, во вторник, 22 сентября, свои уведомления направили еще два кандидата: 35-летний Денис Шумихин и 60-летний Андрей Кузнецов. Первый работает специалистом по продажам в ПАО "Уралхиммаш", второй - директором строительной компании "СМПК". Оба являются беспартийными и идут как самовыдвиженцы.

Напомним, ранее для участия в довыборах выдвинулись еще четыре человека.