Российские власти в вопросе о европейском сборе на углеводороды вспомнили о поглощающей способности лесов

Помощник руководителя Администрации президента Кирилл Молодцов выступил на Тюменском нефтегазовом форуме, он посетил деловой завтрак, где обсуждался новый европейский сбор на углеводороды.

Молодцов заявил, что РФ на протяжении всей своей новейшей истории занимается вопросами не только увеличения объемов добычи, производства и экспорта углеводородов, но и экологической безопасностью, снижением агрессивного воздействия на окружающую среду, передает корреспондент Накануне.RU.

Молодцов сказал, что те предложения, которые звучат от европейских коллег по "Парижскому соглашению", находятся в зоне высокого внимания властей, хотя и многие из этих вопросов уже регулируются. Так, президент еще в 2013 году подписал указ, предусматривающий эмиссию не более 75% от 1990 года, показатели эти реализованы, сказал чиновник.

"Процесс утилизации попутного нефтяного газа, если вы помните, в 2000-х годах, даже в середине 2010-х годов, нам говорили, что мы эмитируем порядка 40 млрд куб м газа, выбрасываемых в окружающую среду, сейчас такой полемики нет, сейчас таких цифр не называют, потому что мы и научились, и мотивировали правильно компании для того, чтобы реализовать эту задачу. Те примеры, что у нас были в 1990-2000 гг., связанные с концепцией утилизации попутного нефтяного газа, успешно реализованного в моем понимании, находится на финальных цифрах, которые мы ставили еще в 2000 годах", - сказал Кирилл Молодцов.

Он добавил, что сейчас идет разработка закона о выбросах парниковых газов. Что касается европейского сбора на углеводороды, то эксперты не раз замечали, что количество выбросов будет оценивать европейская сторона, которая руководствуется не всегда объективными данными. Так, Кирилл Молодцов вспомнил про "поглощающее свойство лесов", как один из факторов снижения выбросов, он особо отметил, что по непонятным причинам Россия с ее богатыми лесным массивом находится на последнем месте по способности поглощения в расчете на гектар, тогда как ее опережают даже Финляндия, Швеция и Испания. Первыми же по этому параметру выступают такие страны, как Германия, Польша и Турция.

"Это вызывает некий вопрос. В этой связи идет работа над тем, какая методика должна работать, каким образом учитывать наши инициативы. У нас болота большие, у нас болота прекрасные - это один из основных поглощающих факторов. Это то, что тоже влияет на количество выбросов углеводородов", - сказал он.

Помощник руководителя АП предложил нефтяным компаниям активней заниматься этими вопросами, он напомнил, что "Роснефть" в своих стратегиях давно объявила, что она занимается вопросами экологии - например, по карбоновым выбросам по международным рейтингам имеет показатель в два раза лучше, чем любая европейская энергетическая компания, "Лукойл" вообще сторонник того, чтобы к 2050 году были "нулевые" выбросы.

"Возникают вопросы, - говорит Молодцов. - Что считаем? Как считаем? Как учитываем? Работа эта активно ведется, к концу года будут определенные результаты, и в данном смысле, думаю, что мы найдем общий язык. Главное - находиться не только в диалоге с нашими европейскими коллегами, а в неком палеологе о том, как считать и что учитывать".