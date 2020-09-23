23 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
(2020) | Фото: mrsk-ural.ru

"Пермэнерго" перешло в режим повышенной готовности для устранения последствий ночной непогоды

В Прикамье продолжаются работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в ночь на 23 сентября. Напомним, что из-за сильного дождя и порывов ветра более 20 м/с, в регионе произошло 37 технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства.

Накануне.RU в пресс-службе филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго", которые и занимаются устранением неполадок, перебои с электроэнергией произошли в городе Перми, Пермском, Добрянском, Нытвенском, Ильинском, Очерском, Верещагинском, Чусовском, Лысьвенском, Кочевском, Кудымкарском, Юсьвинском и ряде других районов региона. В связи с этим руководство филиало ввело режим повышенной готовности и направило аварийные бригады на места повреждений. На данный момент в Прикамье задействовано 32 бригады филиала "Пермэнерго" в составе 89 человек, привлечено 52 единицы техники.

На утро 23 сентября без электроснабжения оставалось 33 населенных пункта с более 2 тыс. жителями. Основной объем аварийно-восстановительных работ сосредоточен в зоне ответственности Очерских, Центральных и Чусовских электрических сетей.

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"Пермэнерго" перешло в режим повышенной готовности для устранения последствий ночной непогоды

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Теги: "Пермэнерго", режим повышенной готовности, устранения последствий, непогода, электроснабжение



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