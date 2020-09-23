23 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

"Путин меня переиграл": Навальный прокомментировал версию о самоотравлении

К обсуждению публикации французской газеты Le Monde о телефонном разговоре Макрона и Путина подключился Алексей Навальный.

Напомним, издание сообщило, что недавно президенты Франции и России обсуждали инцидент с основателем ФБК. Якобы, Путин сообщил коллеге, что уголовное дело не возбуждается в России из-за отсутствия анализов, проведенных в Германии. Кроме того, российский лидер предложил рассмотреть и другие версии произошедшего. Газета пишет, что Путин даже предположил в разговоре с Макроном, что Навальный и сам мог принять дозу яда "Новичок". Официальных подтверждений достоверности приведенного изданием диалога не поступало.

Навальный в Instagram иронизирует по поводу версии с самоотравлением: "Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!".

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"Путин меня переиграл": Навальный прокомментировал версию о самоотравлении

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Теги: алексей навальный, владимир путин, отравление, новичок, le monde



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