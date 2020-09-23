Пункт тестирования на коронавирус в аэропорту Екатеринбурга стал работать круглосуточно

Пункт тестирования на коронавирус в екатеринбургском аэропорту Кольцово перешел на круглосуточный режим. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Напомним, пункт был открыт в начале сентября. Как пояснили в оперштабе, переход на круглосуточный режим работы обусловлен увеличением пассажиропотока.

Сдать анализ можно на первом этаже международного терминала B. Лабораторные мощности центра гигиены и эпидемиологии свердловского Роспотребнадзора позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи.

Скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту – именно в этом формате прибывающим из-за рубежа его необходимо загрузить на сайт Госуслуг в течение трех суток.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что власти региона не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам.