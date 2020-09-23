Мишустина предупредили о риске массового банкротства компаний, взявших кредит под льготные 2%

Россию может ждать массовое банкротство компаний, получивших льготные кредиты под 2%, которые появились в качестве антикризисной меры и, по мнению кабинета министров, пользовались большим спросом. Такое предупреждение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает "Коммерсант".

Напомним, что одно из условий сохранения льготной ставки по кредиту – это сохранение штата в размере не менее 80% от численности на 1 июня 2020 года.

Титов указывает на то, что при заключении кредитного договора у многих компаний численность сотрудников была указана по состоянию не на 1 июня, а на 1 мая. Данные о сотрудниках компаний-заемщиков банки получали от Пенсионного фонда России, а он обновляет сведения во второй половине месяца. Таким образом, банки могли получить информацию о сокращениях относительно апреля, а в этот момент они были довольно серьезными.

"В итоге по окончании базового периода (1 декабря), такие предприниматели будут переведены на период погашения и тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года — обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками — порядка 15% годовых", - говорится в письме Титова. Он предлагает изменить постановления правительства и дать необходимые разъяснения, которые выведут заемщиков из-под риска увеличения ставки по кредиту.