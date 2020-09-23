Ямальцы, вернувшиеся из 10-дневного отпуска, могут не сдавать тест на COVID-19

В связи с послаблением режима повышенной готовности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, жители округа могут не сдавать тест на коронавирус по приезду из отпуска. Однако, правило распространяется только на тех, чей отдых или командировка за пределами региона не превышает 10 дней.

Помимо этого, срок, в который необходимо сдать тест и получить отрицательный результат, продлен с трех до пяти дней. В обратном же случае, если иногородний находится на территории округа свыше пяти дней, он обязан повторно пройти лабораторное обследование и получить отрицательный результат.

Напомним, что накануне, в связи с решением федерального оперштаба об отмене организации вывозных рейсов для граждан России, находящихся за рубежом, Ямал также прекратил осуществлять доставку жителей округа из-за границы. До этого округ занял первое место среди субъектов УрФО по смертности от коронавируса.