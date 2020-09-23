Технологии внезапного съема: екатеринбургский депутат передумал принуждать Володина к отчету

Депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников отозвал свое предложение обязать спикера отчитываться о своей работе. Сегодня народный избранник должен был выступить с докладом о внесении изменений в регламент представительного органа, но этого не случилось. Как передает корреспондент Накануне.RU, Колесников снял свое предложение.

Политик написал соответствующее письмо в комиссию по местному самоуправлению, культурной информационной политике и связям с общественностью.

Пока неизвестно, почему депутат снял свое предложение.

Напомним, что об инициативе главы комиссии по городскому хозяйству стало известно накануне. "Это старая инициатива. Вносил еще весной. Пусть спикер отчитывается. Наша комиссия по горхозу же отчитывается, так что пусть это делает и председатель думы тоже", - говорил политик Накануне.RU. При этом он заверил, что такое предложение не относится персонально к Игорю Володину.