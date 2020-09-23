23 Сентября 2020
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Задержание лидеров общины &quot;Церковь последнего завета&quot;. (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Главу секты "Церковь Последнего Завета" арестовали на два месяца

Главу религиозной общины "Церковь Последнего Завета" Сергея Торопа (Виссариона) Центральный городской суд Новосибирска арестовал на два месяца.

Также арестованы двое других лидеров объединения – Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

Мужчин подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью путем создания секты. Сами они отрицают, что получали материальную выгоду и травмировали своих последователей.

Накануне полиция и ФСБ организовали целую операцию, прилетев за лидерами секты, живущими в красноярском лесу, на вертолете.

СКР в своем комментарии утверждает, что мужчины руководили сектой с 1991 года по сей день. "При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион", - отметили в СКР. Следователи считают, что руководство организации "в целях извлечения дохода … привлекало денежные средства граждан, а также применяло к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью"".

Задержанным планируется предъявить обвинение по ч. 1 ст. 239, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

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Главу секты "Церковь Последнего Завета" арестовали на два месяца

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Теги: арест, секта, церковь последнего завета



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