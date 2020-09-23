23 Сентября 2020
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Эскиз застройки от ООО &quot;МВ-Урал&quot; на проспекте Космонавтов (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия VS застройщик: суд дал "зеленый свет" для стройки дома вплотную к ДК Лаврова

В среду в Свердловском областном суде продолжилось разбирательство мэрии Екатеринбурга с ООО "МВ-Урал". Напомним, речь идет об оспаривании правил землепользования и застройки в отношении земельного участка на Космонавтов у ДК имени Лаврова. В итоге суд встал на сторону застройщика.

Накануне.RU подробно рассказывало об этой ситуации. В администрации заявляли, что участок был сдан в аренду, так как в городском бюджете не было средств на его освоение. При этом сдан он был по льготной цене, чтобы застройщик возвел паркинг для социальных нужд. Но затем речь зашла о строительстве жилого дома, с чем в администрации согласиться не смогли.

В мэрии полагают, что застройщик злоупотребил правом, так как, построив паркинг, он выкупил участок и изменил его предназначение. Планировалось, что паркинг будет работать в публичных интересах, однако компания решила оставить его только для жителей будущего дома, и перехватывающей функции у объекта уже не будет.

Администрацией был внесен проект изменений статуса земельного участка с "Ц-2" (общественно-деловая зона местного значения) на "Ц-3" (зона транспортной инфраструктуры). 2 июня он прошел общественные обсуждения и был направлен на утверждение в Екатеринбургскую городскую думу. После смены назначения земельного участка строительство многоэтажного дома стало бы невозможно. Однако застройщик решил оспорить данные действия в суде.

Эскиз застройки от ООО "МВ-Урал" на проспекте Космонавтов(2020)|Фото: Накануне.RU

На заседании, которое прошло во вторник, представитель администрации города признала, что собственник имеет право изменить предназначение участка. По словам юриста, этот момент не оспаривается, но строительство дома нарушит права неопределенного круга лиц. Суд попросил мэрию предоставить дополнительные документы по делу и заседание было отложено.

Сегодня процесс продолжился. Представитель администрации Евгения Рожок предоставила документы, о которых просил вчера суд - протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке от 18 декабря прошлого года и приложение к нему, а также проект межевания. Суд приобщил их к делу, как и фотоматериалы на шести листах.

При этом юрист мэрии отметила, что если бы на месте паркинга стали строить условное кафе, то администрация не стала бы этому препятствовать. Но жилищное строительство на этом участке, по мнению мэрии, невозможно. Также в администрации считают, что в будущем паркингом смогут пользоваться не все - не хватит мест. Сейчас там более 40 машиномест, а если дом построят, то, по расчетам мэрии, нужно будет более 120.

Прокурор во время заседания заявила, что собственник может в любой момент вообще снести этот паркинг - и это также может нарушить права жителей. В мэрии ответили, что не могут на это повлиять, но если дом будет построен, то это точно ущемит права жильцов на транспортную доступность.

В ходе заседания выяснилось, что парковка была достроена в 2019 году, сейчас она используется по назначению. По словам представителя застройщика, паркинг является платным, но заполняется не полностью из-за невысокого спроса.

Юрист "МВ-Урал" Мария Кивалова ознакомилась с предоставленными мэрией фотоматериалами, которые, по мнению администрации, подтверждают намерения застройщика возводить жилой дом на месте паркинга. Она подтвердила, что это их эскизный проект. Прокурор, также изучив их, спросила, как планируется использовать парковку после строительства дома. Представитель застройщика заверила, что доступ к паркингу будет открытым для всех, а не только для местных жильцов. Она заявила, что в будущем количество машиномест может быть увеличено, чтобы их хватило всем.

Эскиз застройки от ООО "МВ-Урал" на проспекте Космонавтов(2020)|Фото: Накануне.RU

Далее представитель мэрии и вовсе заявила, что в последние годы была вскрыта схема вывода земельных участков, вспомнив историю с участком над законсервированной станцией метро "Бажовская". Юрист не исключила, что "МВ-Урал" могла быть известна эта схема, когда земля берется под один объект, а затем там строится другой.

Юрист застройщика назвала все обвинения клеветой и не исключила принятия ответных мер. По ее словам, никакого общественного резонанса эта ситуация не вызывает.

В итоге суд удовлетворил заявление "МВ-Урал" частично и постановил, что установление зонирования было произведено незаконно, несмотря на решение Екатеринбургской городской думы. С городского парламента взыскано 4 тыс. руб. в счет возмещения расходов.

"Мы опечалены этим фактом. Обязательно будем подавать апелляцию. Будем добиваться отмены строительства дома", - прокомментировала представитель мэрии Евгения Рожок.

Напомним, это уже не первое судебное разбирательство мэрии Екатеринбурга из-за "манипуляций" с землей и с назначением возводимых объектов. Ранее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту незаконного распоряжения земельным участком над законсервированной станцией метро "Бажовская". По данным мэрии, по какой-то причине земля была отдана под парковку, потом на ней был построен объект капитального строительства и выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию, хотя земля выдавалась без права строительства. И затем землю под зданием выкупили за 11 млн руб., якобы для дальнейшего строительства жилого дома. Мэрия решила в суде добиваться сноса объекта капстроительства.

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Мэрия VS застройщик: суд дал "зеленый свет" для стройки дома вплотную к ДК Лаврова

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Теги: паркинг, дом, строительство, участок, суд, Екатеринбург



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