В Дагестане из колонии строгого режима по вырытому тоннелю сбежали шестеро уголовников

В дагестанском поселке Шамхал из колонии строгого режима через выкопанный тоннель сбежали шестеро заключенных. По данным Mash, они сидели за серьезные преступления – наркоторговлю и убийства.

Сообщается, что сбежали: Шамиль Бойматов, Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов, Магди Мириев и Нажмудин Ахмеднабиев.

"Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых", - цитирует канал комментарий УФСИН по республике. Сейчас беглецов ищут.