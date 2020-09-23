Зампредседателя гордумы Перми подтвердил наличие положительного теста на COVID-19

У заместителя председателя городской думы Перми Алексея Грибанова диагностирован коронавирус. О положительном тесте он сообщил Ъ-Прикамье, добавив, что ушел на домашний карантин, где сейчас и проходит лечение.

Как рассказывает сам Грибанов, из-за симптомов ему пришлось пропустить пленарное заседание гордумы, которое прошло накануне. Помимо этого, на сентябрьскую планерку не пришла и председатель бюджетного комитета Наталья Мельник. По словам собеседника агентства, на днях она чувствовала недомогание, но сдавала ли она теста на COVID-19 пока неизвестно. Сама Мельник на телефонные звонки не отвечает.

Напомним, что вчера министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус. На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации главы региона Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.