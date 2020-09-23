23 Сентября 2020
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Ассоциация страховщиков судовладельцев отказалась работать с суднами проекта "Северный поток 2"

Международная ассоциация страховщиков судовладельцев (The Shipowners' Club) объявила об отказе страховать судна и компании, работающие с проектами "Северный поток 2" и "Турецкий поток" из-за угрозы санкций со стороны США и Евросоюза. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном на сайте организации.

"Ввиду прямой угрозы санкций, исходящей со стороны CAATSA и PEESA (европейский и американский документы, предусматривающие санкции для России – прим. ред.), Ассоциация не будет покрывать какую-либо деятельность, связанную или связанную с проектами строительства "Северный поток 2" и "Турецкий поток", - говорится в циркуляре.

"Северный поток" – система морских газопроводов из России в Германию. Первая очередь идет от Выборга до Грайфсвальда, вторая должна пройти от Усть-Луги до Грайфсвальда. "Северный поток" управляется компанией Nord Stream AG, мажоритарным акционером которой является "Газпром", "Северным потоком 2" будет управлять Nord Stream 2 AG, "дочка" "Газпрома". Строительство "Северного потока" было завершено в 2012 году. Работа над второй очередью началась в 2018 году, но была прервана санкциями США. До введения санкций ожидалось, что проект начнет работать в середине 2020 года. "Турецкий поток" строился с 2017 года, первые поставки газа по нему начались 1 января 2020 года.

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Ассоциация страховщиков судовладельцев отказалась работать с суднами проекта "Северный поток 2"

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Теги: ассоциация страховщиков, судовладельцы, санкции, северный поток 2, турецкий поток



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