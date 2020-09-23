23 Сентября 2020
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ФК &quot;Краснодар&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Краснодар&quot;

"Краснодар" одержал волевую победу в первом матче Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Краснодар" одержал волевую победу в первом матче Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/2021. Первый матч раунда плей-офф против греческого ПАОКа завершился со счётом 2:1.

Уже на 6-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку Кайо, но голкипер Матвей Сафонов сумел отразить 11-метровый удар. Счёт во встрече тем не менее открыли греки: на 32-й минуте не сумевший забить пенальти Димитрис Пелкас замкнул прострел из центра вратарской.

"Быки" отыгрались уже на 39-й минуте: Реми Кабелла заработал фол в штрафной соперника, а Виктор Классон с "точки" исполнил "паненку". На 70-й минуте уже сам Кабелла оформил гол и установил окончательный счёт в матче.

Ответная игра состоится 30 сентября в Салониках. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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"Краснодар" одержал волевую победу в первом матче Лиги чемпионов

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Теги: Краснодар, ПАОК, Лига чемпионов, квалификация, плей-офф, победа



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