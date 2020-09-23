ФСБ проверяет уральского полицейского: он мог организовать бизнес по перевозке грузов

В уральском городе Тавда ФСБ проводит проверку в отношении сотрудника местного ОВД. Полицейский якобы занимается бизнесом.

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Как сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник, у силовика в собственности есть целый автопарк грузовиков, а сам он может вести предпринимательскую деятельность по перевозке грузов. Сейчас в ФСБ выясняют, насколько это соответствует действительности.

Свою проверку начали и в полиции. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по закону полицейским запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

"В настоящее время по указанию руководства ОВД проводится служебная проверка, в рамках которой устанавливаются более точные обстоятельства по указанному должностному лицу, работающему рядовым дежурным в местном ИВС. До получения итогов проверки было бы неправильно делать однозначные выводы о причастности или непричастности его к какому-либо нарушению. Если же сведения о совместительстве подтвердятся, то последуют необходимые меры реагирования - вплоть до увольнения из полиции", - заверил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.