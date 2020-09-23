23 Сентября 2020
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СВВПТАУ, Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище (2017) | Фото: svvptau.ru

ЕВАКУ восстанавливать не будут - там разместят военный госпиталь

В пустующих зданиях бывшего артиллерийского училища в Екатеринбурге разместят структурные подразделения военного госпиталя. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков в официальном ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Замминистра подчеркнул, что в планы ведомства восстанавливать ЕВАКУ не входит.

"Система подготовки офицеров для ракетных войск и артиллерии обеспечит в полном объеме текущую и перспективную потребность Вооруженных сил РФ в специалистах указанного профиля", - заявил он.

При этом сроки открытия подразделений военного госпиталя замминистра не назвал.

Напомним, что единственный военный вуз в Свердловской области - Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище прекратило существование в 2011 году. С тех пор его выпускники неоднократно призывали восстановить учебное заведение.

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ЕВАКУ восстанавливать не будут - там разместят военный госпиталь

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Теги: ЕВАКУ, Николай Панков, Андрей Альшевских



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