ЕВАКУ восстанавливать не будут - там разместят военный госпиталь

В пустующих зданиях бывшего артиллерийского училища в Екатеринбурге разместят структурные подразделения военного госпиталя. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков в официальном ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Замминистра подчеркнул, что в планы ведомства восстанавливать ЕВАКУ не входит.

"Система подготовки офицеров для ракетных войск и артиллерии обеспечит в полном объеме текущую и перспективную потребность Вооруженных сил РФ в специалистах указанного профиля", - заявил он.

При этом сроки открытия подразделений военного госпиталя замминистра не назвал.

Напомним, что единственный военный вуз в Свердловской области - Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище прекратило существование в 2011 году. С тех пор его выпускники неоднократно призывали восстановить учебное заведение.