Пожарные Яр-Сале спасли 10-летнюю девочку из горящего дома

Сотрудники региональной противопожарной службы в Яр-Сале (ЯНАО) спасли 10-летнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства. В подъезде трехэтажного дома загорелась коляска. Несмотря на то, что огонь был оперативно потушен и не успел перекинуться на стены, все помещение заволокло густым дымом.

Проникнув в здание, Сергей Яптик, Михаил Емельянов и Василий Худи исследовали квартиры и обнаружили заплаканного ребенка, которая приложила носовой платок к лицу. Девочка не могла выбраться сама из-за дыма, но благодаря слаженной работе пожарных осталась жива и невредима.