Как тебе такое, Илон Маск: Рогозин и Эрнст снимут кино на МКС

Роскосмос, Первый канал и продюсерская компания Yellow, Black and White объявили о съемках "первого художественного фильма в космосе". Правда, еще в мае стало известно, что аналогичные планы имеют американский миллиардер Илон Маск и актер и продюсер Том Круз.

На сайте Роскосмоса сообщается, что лента уже получила рабочее название – "Вызов". Известно и имя режиссера: им станет Клим Шипенко, работавший над "Салютом-7" и "Холопом". В продюсеры записался сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, компанию ему составят Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС". В настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма — сценарий, технические возможности съемок и актерский состав", - говорится в релизе. Не понятно, из каких средств будет финансироваться проект: актер, который сыграет главную роль, реально полетит в космос, а это несколько десятков миллионов долларов.

Павел Деревянко и Владимир Вдовиченков в фильме "Салют-7". Фото: Kinopoisk.Ru

"Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта", - считают в Роскосмосе.

Напомним, в мае этого года директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что агентство работает с Томом Крузом над созданием фильма, съемки которого пройдут на борту Международной космической станции. В деле также компания Илона Маска SpaceX. Сообщается, что по жанру это будет приключенческий боевик. Также известно, что пока ни одна голливудская студия не сообщила о присоединении к проекту, который находится "на начальной стадии".

Брайденстайн написал в твиттере, что хочет вдохновить новое поколение инженеров и ученых на воплощение амбициозных планов NASA по освоению космос, и для этого нужна популяризация темы в медиа. Кстати, Маск добавил в комментариях к посту главы агентства, что проект "должен стать очень веселым".