Отопление включили во всех муниципалитетах Среднего Урала

На утро 23 сентября теплоснабжение потребителей начато во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала. Такие данные привели в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на данный момент отапливается 70% жилищного фонда и 91% объектов социальной сферы. Полностью подключили жилые дома в 59 территориях, учреждения соцкультбыта – в 61 территории. В Екатеринбурге теплом обеспечено 39% домов и 85% объектов социального назначения.

Как уточнили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, в целом по региону включение систем централизованного теплоснабжения идет в соответствии с температурными показателями и существенно опережает темпы предыдущих периодов. Так, к 23 сентября 2019 года на Среднем Урале к теплу было подключено чуть более 60% жилфонда и 84% соцсферы. А на эту же дату 2018 года соответствующие показатели составляли 53% и 77%.

С 15 сентября во всех муниципалитетах Свердловской области работают "горячие линии" по вопросам теплоснабжения. Сообщить о ненадлежащем качестве коммунальной услуги жители могут по телефонам, размещенным на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также на сайте МинЖКХ региона.