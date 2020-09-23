Орбиту МКС скорректировали сегодня ночью из-за риска столкновения с неопознанным объектом

Орбиту Международной космической станции скорректировали минувшей ночью, чтобы избежать столкновения с неопознанным объектом.

"23 сентября с. г. в 01:21 мск прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом. Планируется маневр уклонения МКС в 00:19 мск", - сообщил накануне вечером источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Маневр уклонения был обязательным, поскольку объект находился в так называемой красной зоне – вероятность столкновения с предметами в ней оценивается как высокая. Объект назван неизвестным, поскольку не был внесен в космические каталоги.