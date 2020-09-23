23 Сентября 2020
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

СМИ: Центризбирком может открыть свободный доступ к данным о выборах

23 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова обсудит с экспертами итоги последних выборов перед стартом кампании по выборам депутатов Госдумы.

На них использовалось несколько новшеств под предлогом борьбы с распространением  COVID-19, включая трехдневное голосование на избирательных участках. Основные нововведения будут связаны с техническими проблемами.

Речь на встрече пойдет об устранении CAPTCHA на сайте комиссии пятизначного кода, который теперь должны вводить все пользователи для того, чтобы посмотреть данные об итогах голосования на выборах любого уровня и на каждом избирательном участке. Это серьезно затруднило анализ результатов голосования россиян.

Планируется изменить систему безопасности сайта ЦИК, чтобы он стал более доступен. Для того чтобы таким образом настроить систему, может понадобиться несколько месяцев, поскольку в настоящее время стоит примитивная CAPTCHA, которую делали не для ЦИК, а бесплатно, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, "День тишины" на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг.

Об этом сообщил источник, близкий к Администрации президента. Это означает, что решение о трехдневном голосовании на этих выборах уже принято, хотя против него выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы.

Последнее слово остается за ЦИК России, который пока считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Эксперты считают, что трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов.

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СМИ: Центризбирком может открыть свободный доступ к данным о выборах

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Теги: Центризбирком, выборы



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