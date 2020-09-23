МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция совершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором.

Экипаж станции не подвергался опасности во время приближения фрагмента космического мусора и продолжил выполнять свои обязанности.

Маневр уклонения был совершен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс", сообщает ТАСС.

Напомним, в конце августа на Международной космической станции произошла утечка аммиака.

Инцидент произошел на американском сегменте. Аналогичная утечка на американском сегменте была зафиксирована в 2017 году. Устранять ее пришлось во время выхода в открытый космос.