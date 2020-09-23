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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывшему ректору челябинского университета вынесли приговор за получение взяток

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему ректору Уральского государственного университета физической культуры.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, обвиняемый в 2015-2016 гг. при посредничестве обвиняемой и двоих лиц, осужденных ранее, получил взятки от 12 представителей коммерческих организации - более 4,1 млн. руб. за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с университетом.

Также бывший ректор в 2015 году без согласования с министерством спорта России и территориальным Управлением Росимущества незаконно под видом заключения договоров по оказанию услуг сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа. Ущерб в этом случае превысил 5,6 млн. руб.

Виновного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Также его лишили права занимать должности на государственной службе и руководящих должностях в образовательных учреждениях в течение трех лет.

Напомним, в 2018 году начальника отдела закупок Уральского государственного университета физической культуры приговорили к условному сроку за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

В ноябре 2015 года получил от двоих представителей юрлиц взятку на общую сумму 12 тыс. руб. за обеспечение их победы в проводимых закупках и заключения государственных контрактов.

В 2016 году получил 44 тыс. руб., которые были частью ранее оговоренной суммы взятки в размере 132 тыс. рублей, за оказание общего покровительства по службе частному охранному предприятию.

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Бывшему ректору челябинского университета вынесли приговор за получение взяток

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Теги: ректор, взятки, Челябинск



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