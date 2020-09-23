ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании

Организация Объединенных Наций выразила благодарность российскому лидеру Владимиру Путину, который предложил передать сотрудникам ООН вакцину от коронавируса российского производства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал предложение Путина щедрым. Медицинская служба ООН намерена изучить инициативу президента России, сообщает ТАСС.

Напомним, 22 сентября Путин выступил на сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что Россия готова бесплатно передать отечественную вакцину "Спутник V" сотрудникам ООН для добровольной вакцинации.

Как сообщалось, группа из 19 ученых в открытом письме обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от COVID-19.

Причиной недоверия экспертов стали повторяющиеся паттерны данных. Речь идет об описанных в публикации экспериментах - в некоторых случаях данные полностью совпадают для совершенно не связанных групп добровольцев. В некоторых случаях указано недостаточно характеристик для оценки гуморального ответа пациентов.