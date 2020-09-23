23 Сентября 2020
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Общество В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Массовое производство вакцины от центра имени Чумакова может начаться в 2021 году

Массовое производство вакцины от COVID-19 Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова может начаться в 2021 году.

Как сообщил замгендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов, на широкий рынок препарат может попасть в первом квартале предстоящего года, сообщает ТАСС.

Напомним, министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разрабатывал федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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Массовое производство вакцины от центра имени Чумакова может начаться в 2021 году

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Теги: вакцина, коронавирус



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