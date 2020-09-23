С 1 января начнется обязательная маркировка ювелирных изделий

В России станет обязательной маркировка ювелирных изделий.

Как сообщили Накануне в Минфине РФ, это произойдет с 1 января 2021 года. Оборот немаркированных ювелирных изделий будет запрещен с 1 июля следующего года. Система заработает в тестовом режиме с 1 декабря.

Маркировка должна защитить покупателей от подделок и повысить доверие потребителей к ювелирной отрасли, отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.

Сегодня нужно обязательно маркировать меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства. До конца года добавятся фототовары, шины и парфюмерия, а с 2021 года - молочная продукция.

В 2019 году Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду. В обращении говорится, что маркировка необходима из-за того, что на рынке в большом количестве присутствует контрафактная продукция. По словам Поповой, маркировка поможет сократить незаконный оборот продукции.