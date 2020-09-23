23 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Трамп: США могут закупить зарубежные вакцины против коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп не исключает возможность использовать в США зарубежную вакцину против COVID-19, если она будет работать.

По словам президента, он также готов первым привиться от заболевания. "Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу", — сказал глава Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп допускает  использование в США российской или китайской вакцины, сообщает РБК. 

Тем временем, министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разрабатывал федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Испытания пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более 3 тыс. добровольцев.

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Трамп: США могут закупить зарубежные вакцины против коронавируса

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Теги: Трамп, США, Россия, Китай, вакцина



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