23 Сентября 2020
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Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон призвал Россию пролить свет в ситуации с Навальным

Лидер Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на сессии Генассамблеи ООН призвал Россию пролить свет на "попытку убийства" оппозиционера Алексея Навального.

По словам главы государства, Франция не потерпит нахождение химического оружия в Европе или России. При этом Макрон отметил, что попытка убийства была предпринята с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, президент Владимир Путин назвал условие выяснения обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. В разговоре с Эммануэлем Макроном российский лидер заявил, что для этого необходима передача из ФРГ в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами.

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Макрон призвал Россию пролить свет в ситуации с Навальным

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Теги: Франция, Макрон, Навальный



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